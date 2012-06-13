С начала года в Украине возникло почти 29 тысяч пожаров

С начала года в Украине возникло 28 тысяч 956 пожаров, что на 24,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Огнем нанесены убытки на сумму свыше 1,5 млрд гривен, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной инспекции техногенной безопасности.

В огне погибли 1483 человека (+2,4%), среди которых 56 детей (+9,8%). Травмированы 858 граждан (+15,8%).

Уничтожены или повреждены почти 11 623 здания и сооружения, 1377 единиц транспортных средств, 2475 тонн кормов.

Более 80% всех пожаров возникли на территории жилого сектора, 33,3% - непосредственно в жилищах граждан.

58% всех пожаров возникли в результате неосторожности граждан при обращении с огнем, более 19% - из-за нарушения правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации электрооборудования, 11,3% - в результате нарушения правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации печей.