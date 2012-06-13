Девятерым инвалидам-колясочникам отказали в доступе на матч

Девяти гражданам Украины на колясках, у которых были удостоверения инвалидов I группы, было отказано в доступе на стадион на матч Евро-2012 между Украиной и Швецией 11 июня.

Как говорится в переданном агентству УНИАН письме-обращении общественной организации «Броварское городское общество инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата «Прагнення», 11 июня общественная организация на специально оборудованном автобусе в сопровождении автомобилей ГАИ привезла на НСК «Олимпийский» девять инвалидов I группы и девять сопровождающих лиц. Люди на колясках прибыли ко входу в секцию №1 стадиона за два часа до матча.

Однако всем девятерым инвалидам стюардами было отказано в доступе на стадион из-за отсутствия у них билетов.

На просьбу к стюардам вызвать охрану стадиона и представителей УЕФА представителям общественной организации было отказано. Впоследствии им сообщили, что в телефонном режиме стюардам поступила команда не пускать людей в инвалидных колясках на стадион.

«Через 40 минут после начала матча к нам, наконец, вышел представитель УЕФА и, общаясь на английском языке, в грубой форме, сказал, что мы можем уходить прочь», - сообщили в организации и добавили, что дальше представитель УЕФА приказал представителям «Прагнення» ожидать и заверил, что их вопрос будет рассматриваться.

Однако до конца матча к инвалидам никто так и не вышел. «На наши обращения хотя бы посетить туалет, ведь туалетов, специально приспособленных для пользования инвалидами, вокруг стадиона нет, нам также было отказано», - рассказали в организации.

За 20 минут до завершения матча прибыла милиция и было составлено заявление о нарушении прав (заявление № ЖОІ6544, Печерское РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве).

В сообщении отмечается, что, в соответствии с законодательством, граждане Украины - инвалиды имеют право беспрепятственного доступа к любым спортивным сооружениям на основании удостоверения инвалида. Никаких требований относительно платности доступа инвалидов на спортивные соревнования ни один нормативно-правовой акт законодательства Украины не содержит.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе местного организационного комитета «Евро-2012 Украина», каждый из посетителей стадиона должен иметь при себе билет. Инвалиды также должны иметь билеты, но они могут купить их по цене третьей категории – самые дешевые. При этом, сопровождающее лицо проходит бесплатно, говорится в сообщении.