25% украинской молодежи употребляла наркотики

25% украинской молодежи употребляли наркотики.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, об этом свидетельствуют результаты исследования «Европейский опрос ученической молодежи относительно употребления алкоголя и наркотиков» (ESPAD).

В ходе исследования на протяжении 1995-2011 гг. в 36 странах Европы, в частности и в Украине, опрашивали ученическую молодежь относительно табакокурения, употребление алкоголя и наркотиков.

Результаты исследования презентовали в Киеве представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Эти результаты свидетельствуют, что количество молодых людей в возрасте 15-17 лет, которые употребляли алкогольные напитки хотя бы раз на протяжении жизни, достигает 87%, а первая попытка употребления любых алкогольных напитков происходит в возрасте 13 лет или раньше.

Наиболее употребляемыми наркотиками остаются марихуана или гашиш - 12% ученической молодежи употребляли марихуану хотя бы один раз. 3% опрошенных употребляли экстази и имели опыт употребления «курительных» смесей. Первая попытка употребления марихуаны или гашиша состоялась для 2% в 13 лет или раньше, а для 5% - до 15 лет.

Важно, что 11% подростков считают, что можно легко достать марихуану или гашиш (среди ребят – 15%, среди девушек – 8%). 16% среди ребят и 12% среди девушек сообщили о том, что 1-2 раза имели возможность попробовать марихуану или гашиш, но не воспользовались этим (в 2007 г. такие были 34% среди ребят и 23% среди девушек).

Исследование выявило, что основными местами, где можно приобрести марихуану и гашиш, являются дискотеки и бары, на втором месте – «точки» на улице или в парках, на третьем месте – дома у торговцев наркотиками, на четвертом – заказать через Интернет, на пятом – учебное заведение.

Результаты свидетельствуют, что уровень распространения употребления марихуаны или гашиша среди ученической молодежи в возрастем 15-16 лет, после периода увеличения с 1995 г. по 2003 г. изменил свое направление на снижение, которое было зафиксировано в 2007 г. и закреплено по данным 2011 г. Если в 2003 году 29% ребят и 12% девушек сообщили об употреблении любого наркотика на протяжении жизни, то в 2011 г. это количество уменьшилось, соответственно, до 18% и 8%.

***Социологический опрос 5-й волны (предыдущие прошли в Украине в 1995, 1999, 2003, 2007 и 2011 гг.) в пределах проекта «Европейский опрос ученической молодежи относительно употребления алкоголя и наркотиков» (ESPAD) был проведен среди 7702 учеников/студентов (3355 ребят и 4157 девушек) в возрастем 15-17 лет сельских и городских общеобразовательных средних школ, ПТУЗ и ВУЗ I–II и ІІІ–ІV уровней аккредитации.

Исследование было проведено Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко при поддержке ЮНИСЕФ в Украине в рамках соответствующего международного проекта, осуществляемого в 36 странах Европы.