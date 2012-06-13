85% подростков в Украине употребляли алкоголь.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, об этом свидетельствуют результаты исследования «Европейский опрос ученической молодежи относительно употребления алкоголя и наркотиков» (ESPAD).

В ходе исследования, проведенного в 1995-2011 гг. в 36 странах Европы, в частности, в Украине, была опрошена ученическая молодежь относительно табакокурения, употребление алкоголя и наркотиков. Результаты исследования презентовали в Киеве представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Результаты исследования свидетельствуют, что количество молодых людей в возрасте 15-17 лет, которые употребляли алкогольные напитки хотя бы раз в жизни, достигает 87%, а первая попытка употребления любых алкогольных напитков происходит в возрасте 13 лет или раньше.

Состояние опьянения за последние 12 месяцев чувствовали 40% учеников, а каждый 12-й ребенок в возрасте 13 лет или раньше уже чувствовал состояние «напиться».

По сравнению с результатами предыдущих исследований, происходит постепенное уменьшение употребления алкогольных напитков среди ученической молодежи 15-16 лет.

На протяжении последних 12 месяцев алкогольные напитки употребляли 78% подростков (против 84% в 2007 году).

*** Социологический опрос 5-й волны (предыдущие прошли в Украине в 1995, 1999, 2003, 2007 и 2011 гг.) в пределах проекта ESPAD был проведен среди 7702 учеников/студентов (3355 ребят и 4157 девушек) в возрасте 15-17 лет сельских и городских общеобразовательных средних школ, профессионально-технических и высших учебных заведений I-II и ІІ-–ІV уровней аккредитации.

Исследование было проведено Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко при поддержке ЮНИСЕФ в Украине, в рамках соответствующего международного проекта, осуществляемого в 36 странах Европы.