В Украине опыт курения имеют 74% юношей и 61% девушек

В Украине имеют опыт курения 74% юношей и 61% девушек.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, об этом свидетельствуют результаты исследования «Европейский опрос ученической молодежи относительно употребления алкоголя и наркотиков» (ESPAD).

В ходе исследования, проведенного в 1995-2011 году в 36 странах Европы, в частности, в Украине, опрашивали ученическую молодежь относительно табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков.

Результаты исследования представили в Киеве представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

По результатам исследования, каждый шестой юноша и каждая четырнадцатая девушка за последние 30 дней выкуривали больше шести сигарет в день.

Впервые попробовали курить в возрасте до 13 лет 36% ученической молодежи (47% юношей и 27% девушек), 15% юношей и 8% девушек начали курить ежедневно еще до достижения 15 лет.

Одной из самых весомых причин распространенности табакокурения является доступность сигарет: 51% юношей и 44% девушек считают, что смогут легко достать сигареты в случае необходимости.

Данные свидетельствуют об определенной положительной динамике: среди 15-16-летних подростков с 1995 по 2011 год уменьшилась доля тех, кто курил в течение последних 30 дней, среди юношей с 51% до 35%, и в меньшей мере среди девушек с 28% до 24%.

Аналогичная тенденция наблюдается и среди тех, кто начал курить в возрасте 13 лет или раньше: с 2003 по 2011 год доля таких среди юношей уменьшилась с 15% до 9%, а среди девушек - с 5% до 4%.

*** Социологический опрос 5-й волны (предыдущие прошли в Украине в 1995, 1999, 2003, 2007 и 2011 годах) в рамках проекта ESPAD был проведен среди 7702 учеников/студентов (3355 юношей и 4157 девушек) в возрасте 15-17 лет сельских и городских общеобразовательных средних школ, профессионально-технических и высших учебных заведений I-II и ІІ-–ІV уровней аккредитации.

Исследование было проведено Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко при поддержке ЮНИСЕФ в Украине, в рамках соответствующего международного проекта, осуществляемого в 36 странах Европы.