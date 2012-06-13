Вопрос суррогатного материнства нужно урегулировать законом

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская настаивает на необходимости урегулирования в законодательстве вопроса суррогатного материнства с учетом прав ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Лутковская сказала 12 июня в Виннице на пресс-конференции.

По словам Омбудсмана, она посетила Апелляционный суд Винницкой области, где рассматривалась апелляционная жалоба по вопросу суррогатного материнства.

«В этом деле меня обеспокоил вопрос защиты прав детей, потому что так сложилось, что решались вопросы любые, но вообще не решался вопрос о судьбе детей, а детям на сегодняшний день уже 1,5 года, дети уже осознают, кто у них отец и кто у них мать, и не решать их права, решая их судьбу, просто неправильно. Это тот случай, когда развитие определенных технологий, развитие медицины идет впереди юридического урегулирования определенных аспектов жизни», - сказала В.Лутковская.

По ее убеждению, «без четкого урегулирования прав и обязанностей всех сторон и интересов ребенка в случае, если речь идет о суррогатном материнстве, без этого урегулирования трудно суду решать такие дела и можно навредить интересам ребенка. В данном случае мы на стороне детей, нас интересуют дети. Нельзя же их передавать просто, как эстафетную палочку.

По словам В.Лутковской, она намерена включить эту тему для освещения во время следующего доклада в парламенте. «Я вижу свою задачу, когда направляется ежегодный доклад Уполномоченного в парламент. Это как раз одна из тем, которую я хотела бы осветить в следующем докладе в парламенте, чтобы подтолкнуть парламент к решению этого сложного вопроса. Здесь нужно решить проблему трех сторон – стороны, заинтересованной получить ребенка, женщины, согласившейся стать суррогатной матерью, и ребенка, который родился», - сказала Омбудсман.