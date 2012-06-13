Пиво наиболее доступно из алкоголя для молодежи в Украине

Пиво и слабоалкогольные напитки являются одними из наиболее доступных для ученической молодежи Украины: 68% подростков указали, что им легко достать слабоалкогольные напитки, а 61% сказали то же о пиве.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, об этом свидетельствуют результаты исследования «Европейский опрос ученической молодежи относительно потребления алкоголя и наркотиков» (ESPAD).

В ходе исследования, проведенного на протяжении 1995-2011 гг. в 36 странах Европы, в частности, в Украине, опрашивали ученическую молодежь о табакокурении, употреблении алкоголя и наркотиков.

Результаты исследования презентовали в Киеве представители Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Результаты исследования свидетельствуют, что количество молодых людей в возрасте 15-17 лет, которые употребляли алкогольные напитки хотя бы раз в жизни, достигает 87%, а первое потребление любых алкогольных напитков происходит в возрасте 13 лет или раньше.

По результатам исследования, возросла популярность слабоалкогольных напитков: 32% подростков 15-17 лет употребляли их во время последней выпивки в 2011 году.

Девушки больше отмечали употребление шампанского, слабоалкогольных напитков и вина, а ребята оказались сторонниками пива и горячительных алкогольных напитков.

Результаты исследования также свидетельствуют, что существенно возросло потребление чистого алкоголя. Так, во время последней выпивки содержание чистого алкоголя в напитках составило 44 г (55 г для ребят и 35 г для девушек) среди подростков 15-17 лет.

Динамика этого показателя среди 15-16-летних подтверждает рост в 1,5 раза: из 28 г в 2007 году до 42 г 100% алкоголя во время последнего употребления.

10% подростков сообщили, что в результате употребления алкоголя с ними произошел несчастный случай или травма (7% в 2007 году), а 8% (11% среди ребят и 6% среди девушек) указали на незащищенные половые контакты (3% в 2007 году).

*** Социологический опрос 5-й волны (предыдущие прошли в Украине в 1995, 1999, 2003, 2007 и 2011 гг.) в пределах проекта ESPAD был проведен среди 7702 учеников/студентов (3355 ребят и 4157 девушек) в возрасте 15-17 лет сельских и городских общеобразовательных средних школ, профессионально-технических и высших учебных заведений I-II и ІІ-–ІV уровней аккредитации.

Исследование было проведено Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко при поддержке ЮНИСЕФ в Украине, в рамках соответствующего международного проекта, осуществляемого в 36 странах Европы.