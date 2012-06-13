В день концерта Элтона Джона и Queen вход в киевскую фан-зону Евро-2012 будет бесплатным

Фонд Елены Пинчук «АнтиСПИД» и администрация киевской фан-зоны Евро-2012 опровергают информацию о платном доступе в фан-зону в день проведения благотворительного концерта Элтона Джона и группы Queen с Адамом Ламбертом, который состоится 30 июня на Майдане Незалежности и будет посвящен борьбе со СПИДом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда «АнтиСПИД».

«Некоторые СМИ сообщили, что 30 июня – это день платного доступа в фан-зону, что не отвечает действительности. Мы сделали все, чтобы сотни тысяч людей могли прийти на Майдан, насладиться великой музыкой, вдохновиться и получить важную информацию о том, как защитить себя от СПИДа», – сказала директор Фонда Елены Пинчук «АнтиСПИД» Ольга Руднева.

Как сообщал УНИАН, за день до финала Евро-2012, 30 июня, в Киеве, в официальной фан-зоне чемпионата на Майдане Незалежности состоится грандиозный благотворительный концерт, посвященный борьбе со СПИДом. На сцену выйдут легендарные музыканты – Элтон Джон и группа Queen с Адамом Ламбертом. Этот концерт станет самым масштабным социальным и культурным событием Евро-2012.

Концерт, организованный Фондом Елены Пинчук «АнтиСПИД», проводится при поддержке UEFA. Он будет транслироваться в прямом эфире украинского и польского телевидения.