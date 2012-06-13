В Украине с начала года в приемные семьи и детдома семейного типа устроены 614 детей-сирот

В Украине за пять месяцев этого года в приемные семьи и детские дома семейного типа были устроены 614 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Об этом сообщил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко во время совещания с председателями областных государственных администраций, информировали УНИАН в пресс-службе главы государства.

По словам Ю.Павленко, это на 236 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего, отметил он, по состоянию на 1 июня этого года в приемных семьях и детдомах семейного типа воспитывается 10 тыс. 481 ребенок.

По словам Ю.Павленко, наилучшие результаты в реализации права каждого ребенка-сироты на воспитание в семье показали Днепропетровская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Харьковская, Херсонская, Тернопольская, Ривненская, Одесская и Николаевская области.

В частности, в Днепропетровской области за 5 месяцев этого года в приемные семьи, детские дома семейного типа устроены 108 детей, за 5 месяцев прошлого года - 38; в Киевской области - 72 ребенка (в прошлом году - 11).

Неудовлетворительными сейчас являются результаты работы во Львовской области, где за 5 месяцев этого года в приемные семьи, детские дома семейного типа устроены всего 2 детей, Крыма (7 детей); Черниговской области (9 детей). Также ухудшились результаты в Житомирской области, городах Киеве и Севастополе.

Как сообщал УНИАН, в рамках реализации социальных инициатив Президента Украины Виктора Януковича ожидается, что в приемные семьи и детские дома семейного типа до конца этого года будут устроены по меньшей мере 2 тыс. детей.