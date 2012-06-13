Власть сделает все для открытия хороших перинатальных центров

Власть сделает все возможное, чтобы до 2014 года перинатальные центры были открыты во всех областях Украины.

Об этом заявила первый заместитель главы Администрации Президента Украины, исполнительный секретарь Комитета по экономическим реформам Ирина Акимова, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

И.Акимова отметила, что в процессе открытия новых современных перинатальных центров в Украине основное внимание будет уделено уровню их технического обеспечения и соответствия высоким техническим стандартам.

«Мы скорее пойдем на то, чтобы отложить введение в действие того или другого центра, чем допустим введение в эксплуатацию центра, который не отвечает техническим стандартам», - подчеркнула она.

Первый заместитель главы Администрации Президента также сообщила, что вскоре планируется открытие перинатальных центров в Днепропетровске и Житомире. «В работе сейчас находятся еще 8 перинатальных центров», - сказала И.Акимова, отметив, что речь идет об открытии новых качественных, высококвалифицированных перинатальных учреждений.

При этом она информировала, что за время работы четырех перинатальных центров, которые уже открыты в разных регионах Украины, в них родились почти 3 тыс. 800 детей.