Фонд Ахметова обеспечивает продуктами больных туберкулезом

Благотворительный Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» обеспечивает продуктовыми пайками 3075 больных туберкулезом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда, инициатива работает в рамках программы «Остановим туберкулез в Украине».

По словам менеджера по уходу и поддержке Отдела диагностики и лечения Программы «Остановим туберкулез в Украине» Фонда Р.Ахметова «Развитие Украины» Ореста Кинаша, пайками обеспечивают больных туберкулезом, которые получают амбулаторное лечение и находятся под патронажем «Общества Красного креста Украины».

«Работа с больными туберкулезом из групп риска, которые склонны к прерыванию лечения - главная задача патронажных медицинских сестер «Красного креста». Они ежедневно доставляют препараты пациентам и контролируют их прием, чтобы люди могли эффективно долечиться. Продуктовые пайки - это возможность пациентам поддерживать свое здоровье, т.к. хорошее питание очень важно при лечении туберкулеза. А также мотивация не уезжать и закончить лечение - ведь многие из них находятся за чертой бедности и из-за болезни не имеют возможности работать», - отметил О.Кинаш.

Сегодня пайки выдаются больным туберкулезом в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Киевской, Херсонской, Луганской, Одесской, Львовской, Кировоградской и Николаевской областях и АР Крым, уточнили в «Развитии Украины».

В Фонде Р.Ахметова также проинформировали, что с 2013 года продуктовыми пайками планируют обеспечить пациентов Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Черкасской областей, а с 2014 - Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Винницкой.

***Сегодня в Украине 46 тыс. украинцев живут с активной формой туберкулеза и нуждаются в лечении.