На Днепропетровщине откроют 10 новых детдомов семейного типа

В Днепропетровской области при поддержке фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» до конца этого года откроют 10 новых детских домов семейного типа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Р.Ахметова «Развитие Украины», об этом было заявлено в ходе круглого стола «Пути развития семейных форм воспитания в Днепропетровской области».

Мероприятие состоялось в Днепропетровске в рамках совместного регионального проекта «Семья для ребенка», созданного по инициативе губернатора Днепропетровской области Александра Вилкула и Фонда Р.Ахметова.

Во время круглого стола специалисты обсудили вопросы системы развития семейных форм воспитания в Днепропетровской области. Были также подведены итоги работы регионального проекта «Семья для ребенка» за первые пять месяцев 2012 года и определены перспективы его реализации до конца 2012 года.

Как подчеркнула заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Мария Пустова, в регионе реализуется один из первых в Украине комплексных региональных проектов, который направлен на переход от интернатных форм воспитания к семейным.

«В рамках этого проекта по инициативе губернатора Александра Вилкула создается современная система по развитию семейных форм воспитания, в том числе адресной работы с детьми и семьями, оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах, с целью недопущения социального сиротства», - отметила М.Пустова.

Руководитель программ и проектов Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Дарья Касьянова отметила, что в рамках проекта «Семья для ребенка», который Фонд реализует совместно с областной властью, будет создан современный Центр по работе с семьями, оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах.

«Такой Центр будет открыт в конце этого года. Концепция работы заведения содержит британский опыт, акцентированный на профилактике и решении проблем в семьях на ранних этапах кризиса», - сообщила Д.Касьянова.

Она также заверила, что до конца года в области при поддержке Фонда Р.Ахметова откроются 10 новых детских домов семейного типа.

«Для этого фонд «Развитие Украины» приобретет жилье семьям или поможет отремонтировать и оборудовать их собственное. Эти десять семей, которые получат финансирование, будут отобраны среди семей, проявивших желание и подавших заявки на создание детских домов семейного типа», - сказала Д.Касьянова.

В свою очередь начальник службы по делам детей облгосадминистрации Нина Тутова рассказала, что в 2011 году 494 воспитанника интернатов области усыновлены и устроены в семейные формы воспитания, это более 20% детей, которые жили в интернатных заведениях.

«В 2012 году планируется усыновить и устроить в семейные формы воспитания 20%, а это, по меньшей мере, 226 детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, среди воспитанников интернатов области. За первые пять месяцев 2012 года уже 172 воспитанника интернатных заведений усыновлены и устроены в семейные формы воспитания», - сказала Н.Тутова.

*** Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» – неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Миссия Фонда – работать для людей, устраняя причины актуальных общественных проблем; внедряя лучший опыт, накопленный в Украине и за рубежом, создавая уникальные системные решения; добиваясь максимального результата каждым своим проектом и действием.

Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь. Учредитель Фонда – Р.Ахметов.