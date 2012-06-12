В Украине повышается уровень рождаемости – Бахтеева

В Украине повышается уровень рождаемости.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, члена парламентской фракции Партии Регионов, председателя Комитета по вопросам здравоохранения ВРУ Татьяны Бахтеевой, от этом депутат заявила сегодня, выступая на расширенном заседании совета Национального проекта "Новая жизнь".

Т.Бахтеева подчеркнула, что проблемы качественного обеспечения охраны здоровья матерей и детей остаются одними из самых актуальных проблем системы здравоохранения Украины.

«Несмотря на то, что начиная с 2001 года, рождаемость в Украине постепенно растет и за последние 10 лет увеличилась на 23,7%, Украина все еще не вышла из так называемой «ловушки низкой рождаемости», что является одной из основных угроз национальной безопасности Украины. Но, благодаря работе центров перинатальной помощи «Новая жизнь», эту ситуацию удается обратить в лучшую сторону,» - подчеркнула Т.Бахтеева.

По ее словам, во всех перинатальных центрах увеличилось количество родов, в частности и в недавно открывшемся - Донецком перинатальном центре.

«В Кировоградском областном перинатальном центре, который был открыт первым, количество родов за I квартал 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года возросло на 60% (1 квартал 2011 – 189; 1 кв. 2012 – 304). Всего за 2011 год в Кировоградском центре была оказана родовспомогательная помощь 758 роженицам. Почти на 100 родов увеличилось количество родов в первом квартале этого года в перинатальном центре г.Киева - с 1 627 (в 1 квартале 2011) до 1 703 (в 1 квартале 2012 г.). Я уверена, что этим позитивным изменениям способствовали предпринятые в течение последних двух лет меры по коренному улучшению медицинского обслуживания матерей и детей, а также реализация инициированного Президентом Украины Национального проекта «Новая жизнь. Новое качество охраны материнства и детства», - отметила политик.

Она подчеркнула, целью Национального проекта является создание 27 суперсовременных перинатальных центров во всех без исключения регионах Украины. «В этом году в рамках проекта уже открыты перинатальные центры в г. Киеве, в Кировоградской, Харьковской и Донецкой областях. Центры не просто торжественно открыты. Они уже начали работать - и в них уже получают специализированную помощь матери и новорожденные. Подводя итоги реализации проекта в 2011-2012 годах, особо хочу отметить, что наша задача – не сбавлять темпы, а только их наращивать. Президент Украины Виктор Янукович поставил перед всеми нами очень серьезные задачи в сфере охраны материнства и детства, которые мы должны реализовать», - сказала Татьяна Бахтеева.

Народный депутат подчеркнула, что создание перинатальных центров не отменяет необходимость модернизации обычных роддомов. «Ведь, даже реанимационные столы для новорожденных, которые есть в достаточном количестве в любой западноевропейской родильной клинике, для украинских учреждений - все еще редкость», - напомнила Бахтеева.

Также, во время своего выступления председатель парламентського комитета по вопросам здравоохранения обратила особое внимание на значительную финансовую государственную и частную меценатскую поддержку указанного национального проекта: «Я благодарна Президенту Украины за то, что он инициировал и уже подписал изменения в Бюджет на 2012 год, которыми предусмотрено существенное увеличение финансирования этого проекта «Новая жизнь» в 2012 году. Если изначально на 2012 год в бюджете было запланировано 110 млн. грн. то подписанная Президентом новая редакция бюджета увеличила эту сумму на 270 млн. грн. до 380 млн. грн., что позволит уже в 2012 году открыть еще 12 перинатальных центров».

Т.Бахтеева напомнила, что только для Донецкой области на закупку современного оборудования для областного перинатального центра было выделено 13 млн. грн. бюджетных средств. Общая стоимость реконструкции Днепропетровского областного перинатального центра, торжественное открытие которого запланировано на ближайшее время, составила 98,4 млн. грн.

«Финансовая поддержка таких учреждений – это прекрасный пример щедрости и благородства, заботы о нуждах других людей, прежде всего детей, прекрасный пример государственно-частного партнерства в решении самых злободневных проблем нашего общества! Я очень надеюсь, что такая серьезная государственная и меценатская финансовая поддержка, будет обеспечена этому национальному проекту и в следующем году, и что полная его реализация, предусматривающая создание современных перинатальных центров во всех 27 регионах, будет завершена в установленные сроки до 2013 года», - заверила Т.Бахтеева.