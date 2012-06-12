Суд принял решение об открытом слушании по делу Макар

Центральный районный суд Николаева принял решение об открытом судебном слушании по делу Оксаны Макар.

Об этом сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении отмечается, что “судьи удовлетворили ходатайство прокурора об открытом судебном рассмотрении дела, за исключением отдельных заседаний, где будут изучаться доказательства, не подлежащие разглашению (то есть интимного характера)”.

Как передает корреспондент УНИАН, в перерыве судебного заседания по делу О.Макар народный депутат, адвокат матери погибшей девушки Татьяны Суровицкой Николай Катеринчук уточнил, что суд разрешил журналистам присутствовать на заседаниях без права вести фото-, видеосъемку и аудиозаписи, а также родственникам потерпевшей, которые не являются свидетелями по делу.

По словам Н.Катеринчука, суд отказался удовлетворить просьбу о ведении телевизионной трансляции процесса. Слушание будет проходить в открытом режиме в присутствии граждан до того момента, пока в судебном расследовании не будут рассматриваться эпизоды, связанные с половыми преступлениями. Все остальное будет доступно, отметил Н.Катеринчук.

«Мы считаем, что это решение абсолютно в интересах общества, - заявил адвокат. – То, что сегодня суд услышал наши аргументы и заявление пострадавшей, в действительности это процессуальная норма, она касается той информации, которую не хотела распространять потерпевшая. Судья задавала вопрос во время исследования этого ходатайства, понимает ли потерпевшая, что защита может использовать и оглашать любую информацию, связанную с характеристикой погибшей Оксаны Макар или представителем потерпевшей - матери. Татьяна (Суровицкая) идет на это сознательно, потому что она хочет, чтобы общество надлежащим образом отреагировало на все это, и родители знали, как воспитывать своих детей, и чтобы такие вещи больше не случались».

Сама Т.Суровицкая позитивно оценила решение суда об открытом слушании дела.

«Я другого не ждала, я знала, что мы добьемся открытого суда. Они пусть получат то, что заслужили. Поверьте, что получат», - сказала она.

На сегодняшнем заседании Т.Суровицкая отказалась от своего гражданского иска о моральном и материальном ущербе.

«Денег от этих людей мама не хочет получать. Ни материальный, ни моральный ущерб на этом этапе заявляться не будет», - подчеркнул Н.Катеринчук.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Николаеве трое молодых людей изнасиловали 18-летнюю О.Макар, а затем пытались сжечь живьем. На заброшенной стройке девушку нашел случайный прохожий. Около трех недель медики боролись за жизнь О.Макар, но 29 марта она умерла в Донецком ожоговом центре.

На предварительном заседании по делу 24 мая судья Центрального районного суда Николаева Елена Ceливaнoвa приняла решение вести слушание в закрытом режиме.

Трем обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статьи 115, ч. 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Одному из них также вменяют ч. 3 статьи 153 (насильственное удовлетворение половой страсти в извращенных формах).

Сегодня, 12 июня, Центральный райсуд Николаева в закрытом режиме начал слушание по существу дела в отношении убийц О.Макар.

Общественность требовала открытого судебного рассмотрения дела.