Завтра в Украине грозовые дожди

Завтра в западных, северных и центральных областях Украины пройдут кратковременные грозовые дожди.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 13 июня ожидается переменная облачность. В западных, северных и местами в центральных областях - кратковременные грозовые дожди (на западе местами сильные), в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 12-17°, днем 22-27°; на остальной территории ночью 15-20°, днем 28-33°, в южной и восточной частях до 35°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах град. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.

В столице кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, во время грозы местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 28-30°.

12 июня температура воды составляла в Черном и Азовском морях 20-25°; в Днепре возле Киева 20°.