С 14 июня в Украине ожидается незначительное похолодание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай Кульбида сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, практически по всей территории Украины пройдут грозовые дожди.

«Мы не ожидаем чрезвычайной активности этих процессов. Эти процессы будут средней силы», - добавил начальник гидрометцентра.

По словам Н.Кульбиды, во время прохождения атмосферного фронта можно ожидать кратковременное снижение температуры на протяжении 16-17 июня на территории южных и восточных регионов Украины до 25-29 градусов.

Н.Кульбида подчеркнул, что это будет кратковременный период, поскольку 17 июня в Украине возобновится повышенный температурный режим, температура поднимется до 25-30 градусов. А на Юге, Востоке и Западе государства – до 33-34 градусов.

Он также отметил, что в период с 18 по 22 июня следует ожидать прекращения осадков, кратковременные грозовые дожди могут пройти лишь на Востоке Украины.