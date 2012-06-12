Гидрометцентр предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности

В период 12-15 июня в большинстве районах Крыма, южных, восточных областях и в Днепропетровской области ожидается чрезвычайная (5-го класса), местами высокая (4-го класса) пожарная опасность.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, сегодня, 12 июня, температура воздуха в западных областях днем составит 21-26°; на остальной территории 29-34°, в северных областях 25-30°.