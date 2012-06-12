ВР будет защищать отцов-одиночек

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно недопущения дискриминации мужчин - одиноких родителей при применении к ним мер государственного принуждения, расширения круга лиц, в отношении которых отдельные виды административных взысканий и уголовных наказаний не применяются».

Об этом сообщается на сайте ВР.

Авторами соответствующего документа являются, в частности, народные депутаты Украины Ирина Геращенко, Борис Тарасюк, Ольга Боднар.

Законопроектом предлагается с целью обеспечения мужчин - одиноких родителей надлежащими правовыми гарантиями в случае привлечения их к административной или уголовной ответственности, дополнить Уголовный кодекс и Кодекс Украины об административных правонарушениях положениями, согласно которым, к мужчинам - одиноким родителям, имеющих детей соответствующего возраста, так же, как и к женщинам, не может применяться административный арест, а также такие виды уголовные наказания, как исправительные работы, арест и ограничение свободы. Также предлагается вышеупомянутые виды уголовного наказания и административного взыскания не применять в отношении лиц, которые ухаживают за инвалидом 1-й группы.

В объяснительной записке отмечается, что, “назначая наказание за преступление или административное правонарушение и имея целью превентивные и воспитательные цели в отношении лица, совершившего правонарушение, необходимо помнить, что определенными ограничениями и «лишениями» правонарушителя, путем применения административного ареста, исправительных работ, ареста или ограничения свободы, мы не должны наносить вред малолетним детям, инвалидам, которые находятся на иждивении и за которыми осуществляет уход правонарушитель”. В документе говорится, что нельзя оставлять безнаказанными преступления или административные правонарушения, которые совершены лицами, ухаживающими за инвалидом или имеющими малолетних детей, но в отношении их “необходимо избирать другие виды административного взыскания, уголовного наказания - не связанные с изоляцией от общества и такие, которые не нанесут вреда лицам, за которыми ухаживают и которые находятся на иждивении, воспитании лица, привлекаемого к административной или уголовной ответственности”.