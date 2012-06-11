Собрано 1,5 тыс. подписей за открытое рассмотрение дела Макар

Около 1,5 тысяч подписей жителей Николаева, Одессы и Чернигова за открытое рассмотрение дела Оксаны Макар собрали активисты общественной организации «Гард – N».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь организации Андрей Дворецкий.

Сегодня у здания Центрального районного суда Николаева активисты установили шесть палаток для круглосуточного дежурства. Участники акции требуют от судей открытого проведения слушания дела.

«При этом мы понимаем, что есть определенные этические моменты, которые должны быть соблюдены, - сказал А.Дворецкий. - Рассмотрение каких-то интимных подробностей преступления должно происходить в закрытом режиме. А все остальное, начиная с момента знакомства Оксаны и троих обвиняемых, а также то, как пытались убить, как выносили тело на стройку и многое другое, должно рассматриваться открыто и гласно, чтобы обвиняемые не отвертелись от наказания. Тем более, что этого требует мать Оксаны Татьяна Суровицкая».

Как сообщалось, 9 марта трое молодых людей изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар, а затем пытались сжечь заживо. На заброшенной стройке девушку нашел случайный прохожий. Около трех недель медики боролись за жизнь Оксаны, но 29 марта она скончалась в Донецком ожоговом центре.

На предварительном заседании по делу 24 мая сyдья Цeнтpaльнoгo paйoннoгo cyдa Николаева Eлена Ceливaнoвa пpинялa peшeниe вести слушания в закрытом режиме.

Троим oбвиняемым инкриминируется coвepшeние пpecтyплeний, пpeдycмoтpeнныx пyнктaми 4, 10, 12 ч. 2 cтaтьи 115, ч. 4 cтaтьи 152 Угoлoвнoгo кoдeкca Укpaины. Одному из них также вменяют ч. 3 cтaтьи 153 (нacильcтвeннoe yдoвлeтвopeниe пoлoвoй cтpacти в извpaщeнныx фopмax).