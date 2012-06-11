По состоянию на сегодня открыты 47% пляжей

В Украине на сегодняшний день открыты 47% пляжей от запланированного.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге начальник отдела Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Госсанэпидемслужба Виктор Ляшко.

По его словам, из 1015 пляжей работает 481.

Как сказал В.Ляшко, на сегодняшний день из-за нарушений закрыты 8 пляжей в Крыму, Николаевской и Одесской областях. Он добавил, что остальные пляжи не открылись из-за «неподготовленность к сезону и отсутствие разрешительных документов».

В.Ляшко подчеркнул, что пробы воды обнаружили отклонение от нормы только в реках.

Он сообщил, что в Мариуполе на сегодняшний день не разрешено купание на двух участках одного морского пляжа.

По словам В.Ляшко, в Киеве из 11 пляжей и зон отдыха на Днепре 5 пляжей не имеют официальных разрешений. По его словам, «имеют паспорта 6 пляжей – «Детский» в Гидропарке, «Венеция», «Молодежный», «Радуга» и «Тельбин» на озерах в Днепровском районе и «Черторой» в парке Дружбы Народов в Деснянском районе».