Перепившим иностранным фанам оказывают помощь в токсикологии

Иностранных болельщиков Евро-2012, злоупотребивших алкоголем, приводят в чувство в токсикологических отделениях больниц.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

На вопрос, куда доставляют иностранцев в состоянии алкогольного опьянения, не нарушающих украинские законы, в милиции ответили, что такими людьми занимаются медики. "Если иностранец очень пьян, но не нарушает закон, то его доставляют в токсикологическое отделение, где он находится определенное время, пока не придет в себя", - пояснили в УСО.

"Это медицинская проблема, не наша, если они не нарушают закон", - подчеркнули в милиции и добавили, что в рамках Евро-2012 такие случаи уже зафиксированы: украинцы вызывали соответствующие службы, видя, что иностранец не способен самостоятельно передвигаться и адекватно реагировать. Так, в Харькове очень пьяный гражданин Нидерландов врезался в стеклянную дверь, а во Львове француз разбил зеркало.

При этом в милиции подчеркнули, что если иностранец нарушает украинское законодательство в таком состоянии, он отвечает по украинским законам и может быть привлечен в судебном порядке, в частности, к административной ответственности - штрафу, лишению права посещать матчи Евро-2012, но таких случаев пока не отмечено.