Завтра на западе и севере Украины грозовые дожди

Завтра в западных, северных и Винницкой областях ожидаются кратковременные грозовые дожди (на западе местами сильные), в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории Украины без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура в западных областях ночью 12-17°, днем 21-26°; на остальной территории ночью 15-20°, днем 29-34°, в северных областях 25-30°.

В Киевской области во вторник ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных пунктах град. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°. В Киеве температура ночью 17-19°, днем 26-28°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 19-24°; в Днепре возле Киева 20°.