В больницах - 15 пострадавших в авиакатастрофе под Киевом

Все 15 пострадавших в результате вчерашней авиакатастрофы под Киевом продолжают находиться в больницах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС Украины, заметив, что три человека находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных 12 врачи оценивают как средней тяжести.

По данным МЧС, часть пострадавших находится в центральной районной больнице Бородянки, остальные - в Киевской областной больнице.

Как сообщал УНИАН, 10 июня на аэродроме возле города Бородянка Киевской области при заходе на посадку разбился самолет Л-410. На борту всего находились 20 человек, 5 из них погибли на месте трагедии, 15 доставлены в больницу.

Транспортная прокуратура Киевской области возбудила уголовное дело согласно ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного судна, сообщили в прокуратуре.