В испанских помидорах обнаружили томатную моль

10:32, 11 июня 2012
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Почти 4,5 тонны вредителя

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины обнаружила в партии испанских помидоров весом почти 4,5 тонны опасного вредителя - южноамериканскую томатную моль.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Томаты поступили в Украину из Словакии через пункт карантина растений «Ужгород». Продукцию задержали и вернули отправителю.

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