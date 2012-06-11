В испанских помидорах обнаружили томатную моль

Почти 4,5 тонны вредителя

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины обнаружила в партии испанских помидоров весом почти 4,5 тонны опасного вредителя - южноамериканскую томатную моль. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Томаты поступили в Украину из Словакии через пункт карантина растений «Ужгород». Продукцию задержали и вернули отправителю.

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