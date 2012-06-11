В 9 областях Украины обесточены 426 населенных пунктов

Сегодня ночью вследствие неблагоприятных погодных условий (дождь, порывы ветра) и в результате срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 426 населенных пунктов в девяти областях Украины.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Черниговской области обесточены 176 населенных пунктов, в Сумской – 92, в Киевской – 43, в Ивано-Франковской - 41, в Волынской – 36, в Житомирской – 15, в Закарпатской – 12, в Черновицкой – 8, в Тернопольской – 3.

К возобновлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.