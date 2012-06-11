Усиление ответственности за фальсификацию лекарств значимо

Одобрение Верховной Радой 7 июня в первом чтении пакета законодательных изменений об усилении ответственности за фальсификацию или незаконное обращение фальсифицированных лекарственных средств является первым законодательным шагом к очистке отечественного рынка от некачественных и вредных лекарств.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

В частности А.Клюев отметил, что до сих пор ответственность за фальсификацию и распространение фальсифицированных лекарств предусмотрена как Кодексом об административных правонарушениях, так и Уголовным кодексом, что приводит к определенной конкуренции указанных норм административного и уголовного права. Это, в свою очередь, означает существование дополнительных коррупционных рисков, в частности, позволяет при вынесении судебных решений руководствоваться менее жесткой нормой, заявил секретарь СНБО.

По его словам, законопроект, принятый в первом чтении, предусматривает увеличение штрафов и существенное повышение сроков лишения свободы за изготовление, перевозку, хранение или распространение фальсифицированных лекарственных средств. Предлагается также усилить ответственность за контрабанду наркотических средств и психотропных веществ или фальсифицированных лекарств, сообщил А.Клюев.

Кроме того, по его словам, проектом закона предлагается ввести уголовную ответственность за нарушение порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств и фальсификацию их результатов.

«Установление ответственности на этапе клинических испытаний должно стимулировать производство и обращение более качественных препаратов и должно положительно влиять на здоровье граждан, и, я надеюсь, в целом на демографическую ситуацию в стране», - сказал А.Клюев.

Он заявил, что одним из результатов медицинской реформы должно стать повышение эффективности использования бюджетных средств на все здравоохранение. При росте на протяжении 2003-2009 гг. расходов на здравоохранение более чем в 4,5 раза (из 18,6 млрд грн в 2003 году до 84,7 млрд грн в 2010 году) наблюдается тенденция к постоянному уменьшению численности населения, отметил секретарь СНБО. А.Клюев напомнил, что на протяжении 2003-2010 гг. численность населения Украины уменьшилась на 2,2 млн лиц.

Как сообщал УНИАН, 7 июня Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины» (относительно предотвращения фальсификации лекарственных средств).

В этот же день парламент ратифицировал Конвенцию Совета Европы о подделке медицинской продукции и подобных преступлениях, угрожающих здравоохранению. Настоящий документ обязывает Украину обеспечить криминализацию и усиление ответственности за соответствующие действия.