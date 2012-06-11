Янукович назначил Горжеева председателем Госветфитослужбы
08:47, 11 июня 2012Страна
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Текст - на сайте Президента
Президент Украины Виктор Янукович назначил Владимира Горжеева председателем Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.
Текст соответствующего указа размещен на сайте главы государства.
Другим своим указом Президент освободил В.Горжеева от должности первого заместителя председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.
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