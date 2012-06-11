Янукович назначил Горжеева председателем Госветфитослужбы

Текст - на сайте Президента

Президент Украины Виктор Янукович назначил Владимира Горжеева председателем Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины. Текст соответствующего указа размещен на сайте главы государства. Другим своим указом Президент освободил В.Горжеева от должности первого заместителя председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter