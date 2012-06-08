Таможня выявила более 40 тонн товаров с ГМО

Сотрудники таможни выявили две попытки ввоза на таможенную территорию Украины более 40 тонн товаров, которые в своем составе содержали запрещенные генно-модифицированные организмы. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

В первом случае таможенники задержали и изъяли 21 тонну кормовых добавок для животных с содержанием молочных продуктов. Продукция импортировалась из Бельгии, а общая стоимость партии составила почти 150 тыс. грн.

Во втором случае одно из отечественных обществ ввезло автомобильным транспортом из Нидерландов 20 тонн заменителя молока для телят и поросят.

В результате испытаний, проведенных ГП «Укрметртестстандарт», в кормах была обнаружена генетически модифицированная соя, содержание которой достигало более 5%.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил. Опасные товары изъяты до решения суда.