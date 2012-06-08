Обеспечат эффективность работы перинатальных центров

Президент Украины Виктор Янукович поручил вице-премьер-министру - министру здравоохранения Украины Раисе Богатыревой обеспечить разработку и утверждение ежегодных (на период с 2012 по 2015 гг.) целевых показателей качества предоставления перинатальной помощи в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Харьковской областях и городе Киеве после открытия перинатальных центров III уровня в этих регионах.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Как говорится в поручении главы государства, к этой работе должны приобщиться Национальная академия медицинских наук Украины и профессиональные ассоциации медицинских работников.

Кроме того, в документе отмечается на проведении ежеквартального мониторинга целевых показателей качества предоставления перинатальной помощи и подготовке предложений относительно ее совершенствования в регионах, где будут работать центры.

На Государственную финансовую инспекцию Украины и ее председателя Петра Андреева возлагаются обязанности относительно обеспечения усиления финансового контроля за соблюдением законодательства о государственных закупках во время реализации национального проекта «Новая жизнь» - новое качество охраны материнства и детства».