Какие лекарства брать с собой в путешествие?

Большинство из нас пытается во время отдыха убежать подальше от загазованных улиц, переполненного транспорта и городской суматохи. Но отпускники иногда забывают о том, что вдали от дома следует быть более осторожным, чем в привычных условиях. Ничего так не способно испортить отпуск, как болезнь, заставшая врасплох. Тем более, если вы сами в этом виноваты, потому что отнеслись к подготовке к путешествию очень легкомысленно. Какие лекарства взять с собой в дорогу рассказывает семейный врач Олеся Донченко.

Когда мы собираемся в дорогу, непременным атрибутом вещей, которые пакуются в чемодан, должна быть дорожная аптечка. И содержание ее должно состоять не только из просроченной «зеленки» и куска ваты. Сейчас есть возможность добираться к любимому месту отдыха как поездом, так и пароходом или самолетом.

Но для кое-кого авиаперелет является настоящим испытанием. Людям, которые боятся высоты, с повышенной нервозностью, следует в полете глубоко дышать, это поможет справиться со стрессом. Если страдаете хроническими заболеваниями, возьмите с собой полный комплект лекарств. А такие средства, как валидол, но-шпа, валокордин должны быть у каждого. Если на борту самолета придется быть больше восьми часов, не забывайте об употреблении большого количества жидкости, лучше пить минеральную воду. Воздух в салоне самолета очень сухой, и организм быстро обезвоживается. Желательно также не сидеть во время полета долго в одной позе, чтобы не оцепенеть, сделайте легкий массаж ног.

Путешествие на железнодорожном транспорте имеет свои особенности. Как правило, большинство пассажиров после отправления поезда начинают активно поглощать еду, а ближе к вечеру еще и употреблять алкоголь. Следует помнить, что полукопченая колбаса, рыба и курица могут сохраняться без холодильника лишь на протяжении трех часов. Нарезка в вакуумной упаковке портится в жару намного быстрее, чем мы думаем. Потому могут возникнуть проблемы с пищеварением. Желудок в дороге может вести себя непредсказуемо, потому следует запасаться как слабительными средствами, так и противоположного действия. Самый простой набор: активированный уголь, фталазол, сульфаниламид, бактрисубтил.

«Морскую болезнь» легче предупредить, чем лечить. Потому лекарства от укачивания следует принять за несколько часов до путешествия. Чаще применяют антигистаминные препараты, алкалоиды беладонны, гомеопатические средства. Облегчить страдание на борту парохода помогут также валидол, валокардин, чай из мяты или даже мятная жевательная резинка. Если ничего не помогает, лучшее обратиться к корабельному врачу.

Не увлекайтесь шведским столом. Хотя бы первые три дня. Ведь организму нужно определенное время, чтобы адаптироваться к новым условиям, а употребление большого количества экзотичных фруктов может привести к диарее. Не стоит покупать продукты, необычные для нашего организма. Никто не застрахован в чужом крае от аллергии. Можно вдохнуть какую-то пыльцу - и вот, появились высыпания на коже. Потому нужно взять с собой противоаллергические препараты - супрастин или тавегил.

В странах со знойным климатом и пышной растительностью можно получить неожиданные сюрпризы от комаров и других вредных насекомых. Мази-репелленты, нанесенные на открытые участки тела, помогут защититься от малярийных комаров.

При кровотечениях и ранениях: бинт стерильный, вата медицинская, лейкопластырь, джут. Обеззараживающие средства: йод, «зеленка», перекись водорода (для обработки поверхностных ран), пантенол (для смазки ожогов, в том числе и солнечных), стрептоцид (для обеззараживания и высушивания поверхностных ран), ингалипт (антисептическое и противовоспалительное средство при воспалении слизистой оболочки ротовой полости, ангине).

Средства при кишечных заболеваниях: уголь активированный (одна таблетка на десять кг веса), иммодиум (при диарее), бисакодил (при запорах), фталазол (антибактериальный препарат, используют при дизентерии, пищевых отравлениях, по 2 таблетки три разы в день).

Сердечно-сосудистые средства: валидол (стенокардия, невроз, средство от «морской болезни»), нитроглицерин (при сильных болях в сердце), валокардин, корвалол (при сильном сердцебиении, как успокоительное и снотворное). Противовоспалительные средства: макропен, антибиотики широкого применения (только по рекомендации врача), альбуцид ( при конъюнктивитах — воспалении слизистой оболочки глаз).

Жаропонижающие и обезболивающие средства: аспирин, анальгин, димедрол (при высокой температуре). Другие средства: но-шпа (спазмолитический препарат, при болях в кишечнике и желудке), церукал (при тошноте), аэрон (для профилактики «морской болезни»).