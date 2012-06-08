Украинцам на Занзибар лучше не ездить
14:19, 08 июня 2012Страна
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Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться в ближайшее время от поездок на остров Занзибар.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.
По информации Посольства Украины в Кении, 4-5 июня с.г. на острове Занзибар произошли беспорядки, спровоцированные местными мусульманами-экстремистами. В результате беспорядков было сожжено шесть церквей, а также совершено нападение на жителей с материковой части Танзании.
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