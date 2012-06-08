Погода на выходные

Завтра в Украине будет тепло, в некоторых областях пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 9 июня будет переменная облачность. Ночью на Левобережье и в Карпатах, днем в западных и восточных областях небольшие дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, на высокогорье Карпат порывы 19-24 м/с. Температура ночью 9-14°, на юге и востоке до 18°; днем 21-26°; в Карпатах ночью 3-8°, днем 7-12°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Ночью и в первой половине дня - без существенных осадков, во второй половине дня - кратковременные дожди, грозы, во время гроз порывы ветра 15-20 м/с, вечером местами сильные дожди. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.

В Киеве переменная облачность. Ночью и в первой половине дня - без существенных осадков, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

8 июня температура воды составляла в Черном море 19-20°, вблизи Алушты - 13°, Ялты - 15°, в Азовском море - 22-23°; в Днепре возле Киева - 19°.