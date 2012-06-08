Одобрен законопроект о лицензировании импорта лекарств

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины» относительно лицензирования импорта лекарственных средств и определения термина “активный фармацевтический ингредиент”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 264 народных депутата из 398, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено, что активный фармацевтический ингредиент (лекарственное вещество, действующее вещество, субстанция) — любое вещество (или смесь веществ), предназначенное для использования в производстве лекарственного средства, при использовании в производстве лекарственного средства становится его активным ингредиентом. Такие вещества имеют фармакологическое или другое непосредственное действие на организм человека; в составе готовых форм лекарственных средств их применяют для лечения, диагностики или профилактики заболевания, для изменения состояния, структур или физиологичных функций организма, для осмотра, обработки и облегчения симптомов.

Кроме того, предусматривается установить, что на территорию Украины могут ввозиться лекарственные средства, зарегистрированные в Украине, при наличии сертификата качества серии, которая выдается производителем, и лицензии на импорт лекарственных средств, полученной производителем в порядке, установленном законом.

Срок пригодности лекарственных средств, ввозимых на территорию Украины, должен составлять не менее половины срока, определенного производителем, при условии если производитель определил срок менее 1 года, или не менее 6 месяцев, при условии если производитель определил срок свыше 1 года.

Порядок ввоза лекарственных средств на территорию Украины устанавливается Кабинетом министров Украины.