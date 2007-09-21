Дисбактериоз – болезнь современности

Изменение климата, некачественное питание, сверхурочная работа, инфекции, стрессы – все эти обычные составляющие современной жизни становятся причиной дисбактериоза, который угрожает развитием желудочно-кишечных заболеваний и общим снижением иммунитета.

Улучшить самочувствие поможет сбалансированное питание, рациональное употребление кисломолочных продуктов с бифидобактериями и специальных препаратов, стабилизирующих микрофлору организма. И все это под наблюдением врача.

ICTV