Дисбактериоз – болезнь современности

16:50, 21 сентября 2007
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Улучшит самочувствие сбалансированное питание

Изменение климата, некачественное питание, сверхурочная работа, инфекции, стрессы – все эти обычные составляющие современной жизни становятся причиной дисбактериоза, который угрожает развитием желудочно-кишечных заболеваний и общим снижением иммунитета.

Улучшить самочувствие поможет сбалансированное питание, рациональное употребление кисломолочных продуктов с бифидобактериями и специальных препаратов, стабилизирующих микрофлору организма. И все это под наблюдением врача.

ICTV

 

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