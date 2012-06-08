В Украине ужесточат ответственность за фальсификацию лекарств

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» об ужесточении ответственности за фальсификацию или обращение фальсифицированных лекарственных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного законопроекта проголосовали 265 народных депутатов из 402, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предусматривает, что нарушение ограничений, установленных для работников лечебно-профилактических, фармацевтических (аптечных) учреждений и их руководителей, во время осуществления профессиональной деятельности карается штрафом в размере 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Те же действия, совершенные повторно на протяжении года со дня наложения административного взыскания, караются штрафом в размере 1 тысячи 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта фальсифицированных лекарственных средств или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией фальсифицированных лекарственных средств, сырья и оборудования для их изготовления.

Те же действия, если они совершены повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупных размерах, или повлекли длительное расстройство здоровья человека, а также производство фальсифицированных лекарственных средств караются лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с конфискацией фальсифицированных лекарственных средств, сырья, оборудования для их изготовления и имущества.

Лицо, которое добровольно сдало фальсифицированные лекарственные средства и указало источник их приобретения или способствовало раскрытию преступлений, связанных с их обращением, освобождается от уголовной ответственности за изготовление, приобретение, перевозку, пересылку или хранение с целью сбыта, сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств, их ввоз на территорию Украины, вывоз с территории Украины, транзит через ее территорию.

Умышленное нарушение установленного порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств, а также фальсификация их результатов карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до от одного до трех лет.