Депрессия матери провоцирует стресс у ребенка

Канадские исследователи под руководством доктора Римы Азар, из больницы города Торонто обнаружили взаимосвязь между депрессией у матерей и усилением реакции на стресс у их младенцев.

Исследования связывают усиление реакции на стресс со специфическим стилем материнской заботы, известной как «материнская гиперопека».

Ученые обнаружили увеличение гормона стресса - кортизола - у младенцев, матери которых имели депрессивное состояние и были раздражительны по отношению к своим детям. Кроме того, была отмечена связь уровня кортизола у матери и младенца.

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