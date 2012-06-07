У каждого четвертого украинца - повышенное артериальное давление

Каждый четвертый житель Украины имеет повышенное артериальное давление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Кировограде сообщил главный терапевт Министерства здравоохранения, член-корреспондент АМН Украины Василий Нетяженко, комментируя принципы пилотного проекта по внедрению государственного регулирования цен на лекарственные препараты.

«ИЗ 46 миллионов украинцев около 11 миллионов имеют повышенное артериальное давление, из них только 65% знают об этом. Начинают лечиться только 45% больных, а принимают лекарства постоянно на протяжении года – 15%», - сказал В.Нетяженко.

По его словам, люди просто не контролируют свое артериальное давление, считая его несерьезным фактором и не задумываясь о возможных осложнениях.

В то же время, по официальным данным, ежегодно в Украине регистрируется около 105 тысяч инсультов и 50 тысяч инфарктов. В.Нетяженко отметил, что реальные показатели в 2-3 раза выше.

«Мы исследовали путем опроса, почему люди не соблюдают режим лечения повышенного артериального давления или вообще избегают его. Оказалось, что 65% больных просто забывают принять лекарства, 26,7% побаиваются побочных эффектов, 14,7% не имеют денег на приобретение медикаментов, 10,4% боятся привыкнуть к препаратам», - сообщил он.