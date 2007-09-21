В Одесской области родители массово отказываются от прививок детям

В Болградском районе Одесской области родители начали массово отказываться от профилактической вакцинации детей. Медики зафиксировали даже случаи игнорирования прививки против туберкулеза, которую делают в роддомах. Санэпидемстанция обеспокоена – в районе может начаться эпидемия.

Село Виноградовка. Именно здесь наибольшее количество так называемых «отказников». Местные медики уже зафиксировали 84 случая отказа родителей от проведения прививки их детям. Почти все семьи принадлежат к определенной религиозной группе.

Сами же родители утверждают: вера здесь ни при чем, просто знают много случаев, когда прививка сказывалась на здоровье детей.

«Я сам для себя решил, что своих детей прививать не буду. Если в последствии мои дети переболеют вот этой болезнью после прививки - буду отвечать я. Но дают ли гарантию медики, что они будут лечить моего ребенка, если они после прививки будут заражены какой то болезнью?», говорит Арнольд Илия, местный житель

Эпидемиологи обеспокоены массовым отказом родителей от прививок. Ведь непривитые дети, которые посещают детсады и школы, становятся источником инфекции для других.

«Если дети не будут получать прививки против дифтерии, против столбняка, полиомиелита и, учитывая, что сейчас эпидемия туберкулеза на Украине уже зафиксирована, мы можем иметь массовое инфекционное заболевание именно среди детского населения», утверждает Михаил Курдоглов, главный районный санитарный врач.

Отказ от прививок особенно беспокоит – количество больных туберкулезом стремительно растет. Только в этом году в районе зафиксировано 29 случаев, в частности у двоих подростков.

«Что интересно, что в той общине у нас очень много многодетных семей. Семьи, где проживает семь, восемь, девять, а то тринадцать детей, и получается, что в последнее время у меня процент привитости населения детского снижается, говорит педиатр Мария Жаба.

Вместе с тем врачи в разговорах с родителями говорят о нарушении закона. Мало того, 25 детей не были допущены к занятиям в школе из-за отсутствия у них прививки Манту.

НТН