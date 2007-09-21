Пчелы могут спасти от туберкулеза

Ученые из Полтавы изобрели препарат, который разрушает опасную болезнь. Основа лекарств - продукты пчеловодства.

В этом уверены полтавские ученые. Они утверждают, что изобрели полностью натуральный препарат, который разрушает палочку Коха, и могут запустить его в производство - были бы деньги.

Лечить туберкулез с каждым годом становится все сложнее, привычное противотуберкулезное лечение теряет эффективность, говорят врачи. Палочка Коха, которая вызывает болезнь, адаптировалась к медицинским препаратам.

Полтавские ученые уверяют - преодолеть туберкулез помогут трутни. В Гадяцком институте пчеловодства разработали новые лекарства от туберкулеза на основе личинок трутней. Препарат имеет высокое содержание белка и способный разрушить защитную оболочку палочки Коха.

Кроме высокой эффективности, лекарства не вредят организму, потому что полностью биологические, говорят ученые. Препарат фактически готов к производству. Осталось провести клинические исследования и дождаться заказа от государства.

Полтавские ученые убеждены - их открытие поможет преодолеть эпидемию туберкулеза в Украине. Ежегодно только в Полтавской области врачи фиксируют до тысячи новых больных.

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