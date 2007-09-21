Разработан уникальный метод лечения рака

Рак могут научиться лечить уже через два года. С таким заявлением выступили американские ученые, которым удалось продвинуться в решении этой проблемы, используя пересадку "сверхмощных" поражающих раковую опухоль клеток, полученных от доноров.

По словам ученых, исцеление онкологических больных может стать реальностью, благодаря инъекции так называемых гранулоцитов, взятых у других людей. Основная роль этих клеток крови заключается в защите организма от бактерий.

Гранулоциты ранее использовались для борьбы с инфекционными заболеваниями больных раком, поскольку их иммунная система была ослаблена вследствие химиотерапии. Однако их эффективность оставалась невыясненной, так как процедуре подвергались пациенты на поздней стадии болезни.

Ученые из Университета Уэйк Форест в Северной Каролине исследовали противораковые свойства гранулоцитов. Они смешали гранулоциты, полученные из образцов крови 100 добровольцев, с клетками рака шейки матки. Спустя двое суток они оценили количество оставшихся раковых клеток.

Когда иммунноциты были смешаны с клетками, их способность убивать раковые образования резко возросла.

Образцы различались достаточно сильно: в одном из них гранулоциты уничтожили 97% раковых клеток, тогда как в "наихудшем" образце было уничтожено всего 2% раковых клеток, сообщили ученые.

"Антираковый" потенциал клеток участников эксперимента старше 50 лет оказался ниже среднего уровня, а потенциал уже заболевших раком был еще ниже. Д-р Цуй отметил, что способность иммунной системы к подавлению раковых клеток может зависеть также от уровня стресса и времени года.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов выдало д-ру Цую на прошлой неделе разрешение на инъекцию сверхмощных гранулоцитов 22 пациентам.

Д-р Цуй, который на прошлой неделе представил свои последние разработки на конференции по геронтологии в Кембридже, получил гранулоциты из организма 100 человек, включая тех, кто болен раком.

Ранее проведенные исследования также утверждали, что в борьбе с раком поможет ультразвук.

При интенсивном ультразвуковом воздействии собственная иммунная система больного начинает активно уничтожать опухоль и ее метастазы. Сфокусированное ультразвуковое излучение высокой интенсивности уже исследуется и используется для лечения злокачественных новообразований в Европе, США и Китае. Однако до сих пор применялась такая его интенсивность, которая уничтожает раковые клетки, разогревая их.

По словам профессора Пэй Чжуна, в лаборатории которого проводилось исследование, механическое ультразвуковое излучение оказалось не так эффективно, как температурное, для прямого уничтожения раковых клеток, зато вызвало вдвое более сильный иммунный ответ у лабораторных мышей, больных раком толстой кишки. По-видимому, это обусловлено тем, что при механическом воздействии в кровь попадает намного больше разнообразных антигенов.

utro.ua