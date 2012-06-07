Государство должно вернуть функцию контроля над ценами

Государство должно вернуть давно утраченную функцию контроля над ценами и ценообразованием на лекарственные средства.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев, комментируя подписание Меморандума между правительством Украины и организациями - представителями производителей и продавцов лекарств и медицинского оборудования, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

По словам А.Клюева, за последние 9 лет средневзвешенная стоимость упаковки лекарственного средства в Украине выросла в 4 раза (с 4,7 до 19,2 грн за упаковку), значительно превышая темпы инфляции в стране. Это произошло не в последнюю очередь из-за отсутствия соответствующей нормы в Положении о государственной инспекции по контролю над ценами, сказал он. «Система не работает. Действующей нормативно-правовой базой предусмотрено регулирование цен только в звене оптовой и розничной торговли, не охватывая процесс формирования цены отечественного производителя или таможенной стоимости импортированных лекарств», - заявил секретарь СНБО.

По его словам, с момента введения государственного регулирования цен на лекарственные средства распространилась практика использования компаний-посредников между непосредственным производителем и украинским дистрибьютором, зарегистрированным в оффшорных зонах. Это приводит к необоснованному увеличению таможенной стоимости препаратов, подчеркнул А.Клюев.

Например, отметил он, по данным Государственной таможенной службы Украины, с помощью» оффшорных посредников в 2011 году было ввезено 86,9 т российских препаратов (9% общего объема). Сравнительный анализ свидетельствует, что стоимость большинства из проанализированных препаратов российского производства в аптеках Киева превышает цены их аналогов в Москве в 1,5-3 раза, констатировал секретарь СНБО.

В результате значительно уменьшается доступность лекарств, в первую очередь, для социально уязвимых категорий населения, подчеркнул А.Клюев.

По его мнению, необходимо внедрить лицензирование импорта. А именно: обязательность наличия прямого контракта с иностранным производителем лекарственных средств, которые имеют сертификаты GМP ЕС, как обязательного условия ввоза на таможенную территорию Украины.

Секретарь СНБО заявил, что открытость фармацевтического рынка и высокие темпы его развития в Украине работают на усиление позиций и наращивание технологических конкурентных преимуществ иностранных производителей и посредников, а не на отечественную экономику. По его словам, больше двух гривен, которые тратится на закупку лекарственных средств за бюджетные средства, направляются на приобретение препаратов иностранного производства. «Цены на такую импортированную продукцию почти в 3,5 раза превышают отечественные аналоги. Простые подсчеты показывают, что, покупая отечественные препараты, бюджетные расходы можно уменьшить почти на 1 млрд грн», - сказал А.Клюев.

Он выразил убеждение, что качественная реализация комплексных предложений, которые обсуждались на последнем заседании СНБО, позволит существенно улучшить ситуацию.