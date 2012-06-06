Подозреваемый в избиении Поповой частично признает вину

Подозреваемый в избиении 19-летней Александры Поповой во время допроса в Николаевском суде признал, что наносил телесные повреждения девушке, но отрицает тот факт, что хотел ее убить и оставил ее на произвол судьбы.

Как сообщает ТСН, 6 июня адвокат подозреваемого по делу А.Поповой Александра Косинова попросила объявить перерыв в заседании Ленинского районного суда Николаева в связи с тем, что подозреваемому стало плохо.

Прокуратурой Николаевской области также заявлено к обвиняемому Александру Косинову гражданский иск о расходах учреждения здравоохранения на стационарное лечение потерпевшей А.Поповой на сумму 9361,22 грн, который будет рассматриваться вместе с уголовным делом.

Адвокат подозреваемого говорит о том, что у его подзащитного бывают временные провалы в памяти, что подтверждается документально.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в одном из баров в Николаеве 22-летний мужчина жестоко избил Сашу Попова (8 апреля ей исполнилось 19 лет). Девушку привезли в николаевскую больницу обнаженной. У нее тяжелая черепно-мозговая травма с отеком головного мозга, разрыв легкого, перелом костей носа и челюстей, перелом грудины и ребер. Сейчас после многодневной комы Саша пришла в себя, сама движется и ест, пробует вставать на ноги, откликается на просьбы врачей и мамы, понимает обращенную к ней речь, но ничего не видит.