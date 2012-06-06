Завтра в Украине - опять дожди

Завтра, 7 июня, на территории Украины, кроме западных областей, сохранится дождливая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, кратковременные дожди, грозы ожидаются на Левобережье и в Крыму, в отдельных районах - сильные ливни, град, шквалы и порывы ветра 15-20 м/с. Только в большинстве западных областей без существенных осадков.

Ветер на протяжении суток будет преобладать юго-западный, западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 11-16°, на западе 7-12°, днем 18-23°; в южной и восточной части ночью 14-19°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 4-9°, днем 8-13°.

В Киеве и области пройдет кратковременный дождь (днем местами небольшой), гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 11-16°, днем 18-23°. По г. Киеву температура ночью 13-15°, днем 20-22°.

6 июня температура воды в Черном море 16-21°, в Азовском море 21-22°; в Днепре возле Киева 19°.