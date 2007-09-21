К психиатрам обращаются 20% украинцев

В Украине уровень психических расстройств такой же, как и в Европе, однако только 20% граждан обращаются за помощью к психиатрам.

Об этом свидетельствуют результаты эпидемиологических психиатрических исследований в Украине, которые были обнародованы в ходе круглого стола в Министерстве труда и социальной политики Украины в четверг, сообщает пресс-служба ведомства.

Министр труда и социальной политики Михаил Папиев отметил, что в Украине подобные исследования проводились впервые в соответствии с международными стандартами (в рамках программы Всемирной организации охраны здоровья Психическое здоровье в мире) и продолжались несколько лет.

Участники круглого стола отметили, что на психическое состояние человека в Украине, как и в 24 других странах мира, где проводились аналогичные исследования, преимущественно влияют социальные неурядицы: недостаток денег, безработица, низкий уровень образования, потеря жизненных ориентиров, алкоголизм.

В то же время, результаты исследований показывают, что в европейских странах депрессии преобладают среди молодежи, а в Украине - среди старших возрастных категорий и особенно среди людей преклонного возраста.

По информации Папиева, в настоящее время в Украине социальные услуги людям, которые в них нуждаются, предоставляются через разветвленную сеть стационарных учреждений: 321 дом-интернат, 56 детских домов-интернатов, 149 психоневрологических интернатов, 5 специальных домов-интернатов.

В этих учреждениях проживают и получают медицинскую помощь 57 тысяч граждан, из них почти 30 тысяч человек - с недостатками умственного развития и психическими заболеваниями.

Корреспондент.net