В Украине проверяют детские оздоровительные учреждения

Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей проводит проверки детских оздоровительных учреждений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете министров глава Госпотребинспекции Сергей Орехов.

«Получено поручение премьер-министра проверить все оздоровительные центры, лагеря, где наши дети будут в 2012 году оздоравливаться, чтобы не было таких неприятных моментов, которые у нас, к сожалению, каждый год случаются в некоторых детских учреждениях», - сказал С.Орехов.

Он отметил, что в территориальных органах инспекции по защите прав потребителей уже составлены графики и идут проверки разного рода учреждений, детских домов, пионерлагерей и других оздоровительных комплексов.

«Закончить мы планируем к концу этого месяца и… к концу сентября периодически будем проверять все эти детские оздоровительные комплексы», - сказал С.Орехов.

Он отметил, что на сегодня уже выявлены нарушения, по которым выписаны предписания, и выразил надежду, что до открытия сезона все недоработки будут исправлены руководителями этих учреждений.