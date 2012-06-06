В Украине проверяют детские оздоровительные учреждения
Контроль будет все лето
Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей проводит проверки детских оздоровительных учреждений.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете министров глава Госпотребинспекции Сергей Орехов.
«Получено поручение премьер-министра проверить все оздоровительные центры, лагеря, где наши дети будут в 2012 году оздоравливаться, чтобы не было таких неприятных моментов, которые у нас, к сожалению, каждый год случаются в некоторых детских учреждениях», - сказал С.Орехов.
Он отметил, что в территориальных органах инспекции по защите прав потребителей уже составлены графики и идут проверки разного рода учреждений, детских домов, пионерлагерей и других оздоровительных комплексов.
«Закончить мы планируем к концу этого месяца и… к концу сентября периодически будем проверять все эти детские оздоровительные комплексы», - сказал С.Орехов.
Он отметил, что на сегодня уже выявлены нарушения, по которым выписаны предписания, и выразил надежду, что до открытия сезона все недоработки будут исправлены руководителями этих учреждений.