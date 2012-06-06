В Украине работает менее половины всех пляжей

В Украине работает менее половины существующих пляжей и рекреационных зон.

Об этом говорится в Информации о состоянии пляжей на территории южных областей Украины и г. Киева на протяжении летнего оздоровительного сезона 2012 года, переданной УНИАН пресс-службой Министерства здравоохранения Украины.

Так, по состоянию на 5 июня 2012 года работало 400 (39,4%) пляжей, из них 376 - на морском и 24 - на речном побережье.

Закрыты 9 пляжей в АР Крым, Николаевской, Одесской областях; остальные еще не открывались в связи с неподготовленностью к сезону и отсутствием разрешительных документов.

В Минздраве напоминают, что всего в текущем оздоровительном сезоне должны действовать 1015 пляжей и рекреационных зон в Автономной Республике Крым, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областях, г. Севастополе, которые имеют выход на морское побережье, из них 957 морских (94,3 %) и 58 речных, в том числе и в Киеве на реке Днепр.

В министерстве отмечают, что проводится постоянный лабораторный контроль качества морской и речной воды. За отчетный период исследованы 744 пробы воды, из них 645 (87%) проб морской и 99 – речной. При этом 2,6% (19) исследованных проб воды не отвечают требованиям стандарта на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) и пр. Самое большое количество несоответственных проб на этой неделе приходиться на речную воду – 17,2% из 99 исследованных проб (морская вода – 0,3% из 645).