Столица выделила средства на реабилитацию больных диабетом

Киевский городской голова Леонид Черновецкий подписал распоряжение о предоставлении в 2007 году финансовой помощи Киевскому благотворительному фонду "Диабетик" для реализации социальных программ, направленных на реабилитацию больных сахарным диабетом и проведение городской акции ко Всемирному дню диабета.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА), согласно этому распоряжению фонду будет выделено 70,3 тыс. гривень на приобретение средств самоконтроля диабета двум школам медико-социальной адаптации больных сахарным диабетом.

Средства планируется потратить на поддержку реабилитационной программы туристического клуба молодежи с диабетом (приобретение туристического оборудования и средств самоконтроля диабета) и на приобретение спортивного инвентаря и средств самоконтроля диабета для проведения оздоровления детей с диабетом в поселке Сходница. Также город выделит деньги на проведение благотворительным фондом мероприятий ко Всемирному дню диабета, где окажут содействие повышению уровня осведомленности населения о диабете и здоровом образе жизни, который предупреждает развитие этого заболевания.

По словам заместителя председателя КГГА Ирэны Кильчицкой, целью распоряжения является выполнение статьи 2 Закона Украины "О благотворительности и благотворительных организациях". А также пункта 5-2 городской комплексной программы "Турбота" на 2006-2010 годы №603/3064, утвержденной решением Киевского городского совета от 16.12.2005.

Напомним, по официальным данным, на сегодняшний день в Киеве насчитывается более 50 тысяч больных сахарным диабетом.

zakyiv.com.ua