Полный запрет на курение в ресторанах недопустим - Акимова

Первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова считает недопустимым полный запрет курения в заведениях общественного питания, в частности ресторанах и барах, поскольку это является дискредитацией курящей части населения.

Об этом она заявила в комментарии УНИАН.

Она также не исключила, что соответствующие нормы закона, принятого ВР 24 мая, будут пересмотрены.

«Дискредитация, в том числе и по теме курения это не правильно. Должны быть условия для людей, которые курят, и которые не курят. Какие условия – это уже другой вопрос», - сказала И.Акимова.

При этом она отметила, что закон, которым запрещается курение в заведениях общественного питания, находится на стадии изучения в Администрации Президента.

Как сообщал УНИАН, 24 мая Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования отдельных положений об ограничении мест курения табачных изделий».

Этим законом запрещается курение табачных изделий, а также электронных сигарет и кальянов в лифтах и таксофонах; в помещениях и на территории заведений здравоохранения; в помещениях и на территории учебных заведений; на детских площадках; в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и заведений физической культуры и спорта; в подъездах жилых домов; в подземных переходах; в транспорте общего пользования, который используется для перевозки пассажиров; в помещениях заведений ресторанного хозяйства; в помещениях объектов культурного назначения; в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений; на стационарно оборудованных остановках маршрутных транспортных средств.

Также запрещается, кроме специально отведенных для этого мест, курение табачных изделий в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности; в помещениях гостиниц и аналогичных мест размещения граждан; в помещениях общежитий; в аэропортах и на вокзалах.

Закон вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования, кроме некоторых положений, которые вступают в силу со дня, следующего за днем опубликования этого закона.