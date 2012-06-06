Сразу 10 игроков сборной Украины по футболу отравились

Сразу десять игроков национальной сборной Украины по футболу отравились.

Об этом заявил главный тренер сборной Украины Олег Блохин после последнего перед стартом Евро-2012 контрольного поединка против команды Турции, который его подопечные проиграли со счетом 0:2, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

«Начну с того, что мы недосчитались в канун этого матча сразу десяти исполнителей. Поэтому понятно, что чувствовались трудности с составом. С другой стороны, мы получили возможность проверить в деле других футболистов», – сказал О.Блохин.

«Однако главнее всего не счет, а то, что одни показали приличный уровень игры, остальные же к нему не дотягивали. А вообще делать какие-то глобальные выводы сложно, когда не можешь рассчитывать сразу на такое количество исполнителей. Я не знаю причин отравления. Однако в моей практике такое случается впервые, чтобы сразу заболело столько подопечных», – заявил главный тренер украинской сборной.

Как пишет Football.ua, среди тех, кто отравился, такие ключевые исполнители, как Тарас Михалик, Андрей Воронин, Андрей Ярмоленко, а один из лидеров команды Анатолий Тимощук вообще в день матча с турками лежал под капельницей.

Как известно, свой первый матч на Евро-2012 украинская команда сыграет против сборной Швеции в Киеве уже 11 июня.