Семен Глузман: Однажды мне сказали - Вас либо купят, либо застрелят

Семен Глузман - известный психиатр и правозащитник, директор Украинско-американского бюро по защите прав человека, а с недавних пор председатель Экспертного совета при Министерстве труда и социальной политики Украины. В Экспертный совет Семен Фишелевич пригласил своих единомышленников и лучших экспертов. Они не числятся в штате, не финансируются государством, поэтому полностью свободны. Одна из приоритетных задач совета – решение проблемы распространения наркотиков в Украине. Ведь сегодня в нашей стране уже говорят про эпидемию наркомании – это более 1,5 миллиона наркозависимых. Мы – единственное государство в Европе, где нет наркополитики. А сама проблема замалчивается, как будто ее нет. Семен Глузман "стучится" во все властные коридоры, но его не хотят слышать. Зато его приглашают во все регионы Украины, где он рассказывает про истинное положение дел c распространением наркотиков. На одной из таких встреч, к Глузману подошел человек и сказал: «Вас – либо купят, либо застрелят».

Семен Фишелевич, была ли всегда в Украинетак актуальна проблема наркомании? Когда псевдоспециалисты или «левые» политики говорят, что в стране проблемы наркомании не было – это неправда. Проблема была, и в 1973 году вышло закрытое постановление ЦК КПСС об усилении борьбы с наркоманией. Просто показатели заболевания в СССР в те годы были низкими, впрочем как и во всем мире. Обострение этой проблемы детерминировано социальными факторами.

Впервые Украина серьезно столкнулась с проблемой наркотиков после вывода советских войск с Афганистана. Их привозили наши солдаты - выходцы из России, Прибалтики, Украины. Разными способами – и контрабандой, и в гробах. Это было настолько массовое явление, что КГБ не могло его проконтролировать. А когда пал СССР, на наркоманию вообще мало кто обращал внимание.

Хотя и говорят, что 16 лет независимости – это мало. Я не согласен с этим – ведь уже было три президента, и вот уже шестой созыв Верховной Рады. Но государство до сих пор слабое, не имеющее жесткой, регламентированной власти. Поэтому и трудно бороться с наркоманией. Но нужно хотя бы попытаться минимизировать распространение наркотиков. Не говорить все время на политические темы, а начать говорить наконец-то на социальные. Система наркоторговли в Украине настолько серьезна, что она угрожает национальной безопасности страны.

А Совет национальной безопасности и обороны сейчас используется исключительно в политических целях. Между двумя политическими заседаниями СНБО можно хоть одно посвятить проблеме наркомании. Я много раз обращался с этими фактами по телевидению, по радио. Результатов – ноль. Я считаю, что СНБО абсолютно «импотентный» орган власти.

Как Вы думаете, почему первые лица государства тупо игнорируют эту проблему? Ведь достаточно было бы одной политической воли, чтобы прекратить этот беспредел. Для меня это не понятно. Хотя дети многих представителей элиты - «тяжелые» наркоманы. Одной «высокопоставленной» маме и политику, известному всей стране, с большим трудом удалось вытащить своего сына из наркозависимости. Она начала разговор в высоких кабинетах о том, что надо что-то делать в стране с этой проблемой, ведь она же спасла сына и тысячи детей еще можно спасти от гибели. И одна из ее коллег – не менее узнаваемая и публичная особа, дети которой, кстати давно «на игле», ответила: «Ты знаешь, я спасаю Украину»...

По-моему, Вы как психиатр, можете назвать этого человека своим пациентом... Да, нет. Эта женщина - просто несчастный человек. Но может ли такой человек спасти Украину, даже не попробовав спасти своих детей?

Эксперты утверждают, что 85 % всех потребляемых в стране наркотиков у нас же и произведены, да еще и экспортируем в другие государства… Трагедия произошла 8 лет назад и стала очевидной для специалистов только сейчас. Об этом, к сожалению, не пишут, не хотят говорить. В 1999 году екс-спикер парламента коммунист Александр Ткаченко пролоббировал закон «Об обороте в Украине наркотических средств и психотропных веществ…», разрешающий сеять опиумный мак. Понимал ли он тогда, что делает?..

Когда Ткаченко сотоварищи провели «маковый» закон, Украина из импортера стала экспортером наркотиков. Действительно, мы производим 85 % «своих» наркотиков, и поставляем в Россию, Белорусь, Молдову. В западные страны - нет, потому что там другая культура употребления наркотиков – там не колются ширкой. В нашей стране есть и героин, и кокаин. Но платежеспособность украинцев низкая, и есть национальный продукт - ширка. Наркоманы садятся вокруг кастрюли с варевом и все оттуда набирают наркотик. Почему у нас так актуальна проблема СПИДа, именно из-за культуры наркоупотребления. Вирус идет по кругу, это очень страшно. Все кричат – в Украине эпидемия СПИДа, но не говорят о причине - 80 % заражений через иглу.

Сейчас маком засеяны гектары украинской земли. Никто не проверяет, куда действительно идет маковое сырье. Комиссия по проверке посевов мака – представитель фермера и местный милиционер. Закон выписан таким образом, что не подпускает к контролю даже СБУ. Каждый год все новые и новые фермерские хозяйства получают лицензии на посевы мака, в то время как отечественного мака на рынке – 10%, а 90% мы закупаем из соседних стран.

Насколько действенно борется МВД с украинской наркомафией? МВД не борется – оно крышует. Должно бороться, но ничего не делает. Это наша трагедия. Речь идет не о бабушке, которая выращивает мак на сотке земли, а потом продает наркоману… Ведь и в других странах есть наркомафия, в той же Колумбии. Но там полиция пытается бороться, происходят воинизированные схватки. Колумбийская наркомафия вынуждена уже строить подводные лодки, чтобы вывозить наркосырье. А у нас милиция как бы борется, и почему-то не сажает ключевых лиц. Если сажают, то мелких наркодиллеров или потребителей. Это последствие, того, что в стране полностью отсутствует наркополитика.

И наверняка из-за прибылей, которые идут коррумпированной власти? Дело даже не в этом. Все намного страшнее. Если оперируют понятиями «выгодно-невыгодно» - это объяснимо. Но это - безответственность. Я обращался ко многим политикам, занимающих наивысшие посты в Украине – я мог бы назвать десятки фамилий. Они светятся каждый день с экранов - и оранжевые, и бело-голубые. Они просто безответственны, они не хотят даже затрагивать эти темы. Они думают о другом, им не до нас... Мы для них - лохи.

Ну, хорошо – у них свои игры, но нас же 47 миллионов. Мы ведь тоже живем в этой стране, а они забыли про это, увлекшись своими выборами-перевыборами. Я не знаю всех рецептов, не могу знать. Но есть действенный зарубежный опыт. А полиция должна быть полицией. Когда происходят бои наркомафии с полицией – даже не важно, кто побеждает, но борются. Вы слышали у нас про хоть какой-нибудь бой?

Но есть же в этой стране, ведомства, которые обязаны заниматься проблемой наркозависимости?

В Украине есть ведомство Минздрав, оно пишет свою доктрину, как бороться с наркоманией, МВД - свою, СБУ - свою. А на самом деле такого национального продукта, как стратегия борьбы с наркоманией нет.

Решение же проблемы есть и очень простое, потому что не требует крупных капиталовложений. Таким путем идут все цивилизованные страны. Нужно начинать со школы. Учить родителей и учителей распознавать первые симптомы наркозависимости ребенка. Выявляемость в школе – это очень важно. Ведь, что такое наркотики – это молодежь. Люди после 30 лет редко садятся на иглу, разве что миллионер может позволить себе «побаловаться» кокаином. Явление наркомании - это специфика молодежного возраста, молодежной среды. Это - безотвественное отношение ко своему здоровью, будущему и обезьяньячинье – я такой как все. А государство бездействует, скрывая от себя эту страшную опасность - ведь молодежь вымирает от передозировок.

А есть ли статистика, сколько молодых людей умерло от передозировок?

Да какая там статистика? В заключении, как правило, пишут «биологическая смерть наступила вследствии сердечной недостаточности», о причине - ничего. В нашей стране вообще нет честной медицинской статистики.

Поэтому наркологическая служба называет одну цифру, милиция другую, а, по сведению аналитической службы СБУ, в Украине около полутора миллионов наркоманов и 5 миллионов созависимых, ведь болен не один человек - больна вся его семья.

Сейчас в Украине много международных фондов, которые помогают в преодолении проблемы наркомании. Насколько их помощь действенна? Раздавать бесплатно шприцы, как это делают сейчас многие фонды недостаточно. Потому что у нас коррумпированная страна. В конечном итоге эти «гуманитарные» шприцы попадают в руки мелкомафиозных наркоструктур. И когда наркодиллеры продают ширку, заправленную в шприц, купленный фондом Сороса – это плохо.

Известно ли, в каких областях Украины больше всего наркоманов? Да, известно мы проводили такое исследование. Эту ситуацию мониторила специальная комиссия. Я был в ее составе. В западных областях - количество наркоманов значительно меньше, по сравнению с Востоком Украины. И дело тут не в патриотизме. В Западной Украине - крепче семьи, глубже традиции.

Хотя там есть проблемы с работой, люди массово выезжают за границу. И что интересно, людей с высшим образованием больше на Востоке, там есть рабочие места. Но и статистика по алкоголизму, наркомании, суицидам и депрессии – намного выше. Проблема Донецкой области - это не политическая проблема. Просто в Восточном регионе уже много лет не решаются социальные проблемы. Получив такие результаты, я встречался со многими депутатами от Партии регионов. Мне все равно какого цвета политик. Важно, чтобы он услышал меня. Да, собственно, не меня, я только ставлю диагноз. Аналитические статьи по этому исследованию печатались в английских, французских, американских журналах. Но здесь эта информация не нужна никому. Политики не думают о простых людях.

Когда я показал одному из политиков данные мониторинга – у него глаза на лоб полезли. На карте был точно такой же разлом – как когда-то показывали в «черных» рекламных передвыборных роликах. Только тогда это было надуманное, искусственное деление Украины на Восток и Запад. А на нашей карте был раздел по количеству наркоманов, алкоголиков, суицидников. Все самое страшное было на Востоке. Но до сих пор никто не обращает на это внимание.

Ведь это же очевидно, люди которые придут на Восток с решениями этих проблем будут настоящими лидерами. Я пытался об этом сказать и представителям Партии регионов, и Нашей Украине, и БЮТ. Меня никто не слышит. Эти люди с экранов и биг-бордов живут в другом мире, в другой стране…

Наталья Максименко